Конституционный кризис: Венецианка и GRECO не получали запросов о помощи от Украины

КИЇВ. 12 листопада. УНН. На сегодня ни Венецианская комиссия, ни Группа государств по борьбе с коррупцией, ни Департамент по борьбе с преступностью Совета Европы не получили запросов от украинских властей о помощи в разрешении ситуации, связанной с борьбой с коррупцией, в свете решения Конституционного суда. Информацию об этом УНН сообщили в пресс-службе Совета Европы.