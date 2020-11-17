Конституционный кризис: в ЕС советуют Украине перезапустить судебную реформу

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Перезапуск судебной реформы в Украине может помочь справиться с кризисом, который возник в результате резонансного решения КСУ. Об этом во вторник, 17 ноября, сказала заместитель председателя генерального директората Европейской Комиссии по вопросам политики соседства и расширения, и.о. председателя группы поддержки Украины в Европейской комиссии Катарина Матернова на форуме "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу", передает корреспондент УНН.