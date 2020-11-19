Зеленский поговорил с послами G7: хочет вернуть наказание за ложь в декларациях до конца года

Так, Зеленский провел видеовстречу с послами стран G7 и Европейского Союза, аккредитованными в Украине.

"Владимир Зеленский представил конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса. Среди них - восстановление к концу года уголовной ответственности за ложь в декларациях, возвращение всех контрольных функций в НАПК и решение вопроса Конституционного Суда", - говорится в сообщении.

"Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически "обнулило" всю систему борьбы с коррупцией", - заявил Владимир Зеленский.

Стороны согласились, что нужно обеспечить процедуру честного и прозрачного отбора новых судей КСУ, указали в Офисе Президента.

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Отдельно участники обсудили угрозы, стоящие перед Национальным антикоррупционным бюро Украины из-за решения Конституционного Суда.

Президент подчеркнул, что признание КСУ неконституционными отдельных положений Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" на данный момент не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора.

"Решение Конституционного Суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться в должности", - заявил Президент.

Директор НАБУ Артем Сытник, присутствовавший на встрече, отметил, что полностью согласен с позицией Главы государства и Офиса Президента Украины об отсутствии факторов, которые критически влияют на работу органа. И что решение КСУ сейчас не влияет на способность НАБУ выполнять обязанности независимо и эффективно. В то же время НАБУ совместно с властями будет отрабатывать ряд потенциальных угроз, которые могут создать юридические коллизии из-за решения КСУ в будущем.

Отдельно Президент подчеркнул, что перед украинской властью стоит более стратегическая задача - реформа судебной системы.

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"Убежден, что есть необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас - лучшее время для реализации судебной реформы", - сказал Глава государства.

Он рассказал, что была возобновлена работа Комиссии по вопросам правовой реформы при Офисе Президента, работа которой направлена, в частности, на реформирование судебной власти в Украине. Также сейчас проходят консультации с международными партнерами по соответствующим законодательным инициативам.

Послы G7 отметили, что поддерживают усилия Президента для реализации судебной реформы, которая является ключевым фактором для перехода Украины на новый уровень евроинтеграции. Также дипломаты полностью поддержали быструю реакцию украинской власти на решение Конституционного Суда Украины.

Послы G7 отметили, что такие системные встречи с Главой государства и руководителем Офиса Президента по актуальным вопросам является основой для эффективного сотрудничества.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.