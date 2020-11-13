НАБУ квапить Раду з поверненням покарання за брехню у деклараціях

“Національне бюро наголошує на необхідності якнайшвидшого законодавчого відновлення відповідальності за внесення недостовірних даних до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Необхідні для цього законодавчі зміни мають бути ухвалені та набути чинності до кінця цього року. Інакше декларанти, а це особи, чия діяльність фінансується коштом платників податків, можуть уникнути відповідальності за недостовірні дані, внесені ними в декларації за 2020 рік. Зважаючи на це, Національне бюро закликає Верховну Раду України якомога скоріше прийняти зміни до Закону України “Про запобігання корупції” та Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зі свого боку НАБУ готове долучитися до обговорення відповідного законопроекту та надати свої рекомендації.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.