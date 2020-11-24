Милованов: в 2020 году транша МВФ не будет

"Транша не будет. У кого есть иллюзии - это нереально. Тот, кто понимает процесс, как работает МВФ... Физически, календарно, мы сейчас не успеваем. Это нереально, в этом году. Транша в этом году не будет", - сказал Милованов.

В то же время, по его словам, в этом году возможно прибытие в Украину миссии МВФ, и "если очень хорошо поработать", можно получить договоренности на рабочем уровне (staff level agreement).

"Почему это важно? Потому что такое достижение договоренностей дает позитивный сигнал финансовым рынкам, и позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ на несколько месяцев по приемлемым процентам... Нужно поработать, а уже после этого, в следующем году получить транш, снизить проценты, по которым мы занимаем, и тогда перекредитоваться по более низким процентам", - добавил советник Ермака.

На прошлой неделе представитель Кабмина в парламенте, народный депутат "Слуги народа" Василий Мокан заявил, что следующий транш от МВФ для Украины ожидается в конце 2020-го или в начале 2021 года.

Это произошло через день после того, как Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Как сообщал УНН, Совет директоров Международного валютного фонда в июне одобрил предоставление Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе в размере 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня. Украина надеется, что до конца года в Киев приедет миссия МВФ, чтобы дать оценку основаниям для выделения очередного транша.

Впрочем, в сентябре в Фонде заявили, что продолжение программы финансовой поддержки Украины от МВФ зависит, в частности, от независимости антикоррупционных органов. После этого КСУ принял решение об отмене наказания за ложь в декларациях, что повлияло на э-декларирование. Западные партнеры ожидают от Украины урегулирования ситуации. Зеленский 19 ноября поговорил с послами G7 и заявил им, что вернуть наказание за ложь в декларациях планируется до конца года.