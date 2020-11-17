Зеленський провів телефонну розмову з очільницею МВФ: про що говорили

Зазначається, що очільниця МВФ поцікавилася станом здоров’я Зеленського та побажала йому якнайшвидшого одужання.

Співрозмовники обговорили епідемічну ситуацію у світі та невизначеність для глобальної економіки у зв’язку з пандемією COVID-19.

Президент наголосив, що Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ.

“Я вдячний вам і команді Фонду за прийняття рішення про збільшення першого траншу в рамках програми stand-by до 2,1 мільярда доларів, що дозволило нам нормально пройти цей період і профінансувати витрати на медицину, соціальні програми та фінансові зобов’язання”, — зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов’язків у межах програми stand-by. Серед іншого, було затверджено реформу митниці та податкової служби, Міністерство фінансів та Національний банк активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі.

“На сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані”, — констатував Президент.

Він наголосив на тому, що послідовно підтримує незалежність Національного банку. Сторони обговорили важливість ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також ризики недавнього рішення Конституційного Суду про скасування частини положень антикорупційного законодавства.

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“Для мене продовження реформи антикорупційних органів є одним з пріоритетів. Ми прийняли низку термінових кроків і рішень, зокрема скликали засідання РНБО, уряд вніс розпорядження щодо забезпечення функціонування реєстру е-декларацій, а я запропонував парламенту проект закону про перезавантаження всього складу Конституційного Суду. Сьогодні немає жодних загроз для діяльності НАБУ. Наші команди обговорили повне повернення е-декларування й відзначили план дій та підготовку відповідних законопроектів”, — сказав Глава держави.

Зеленський зауважив, що “сьогодні як ніколи у нас сконцентрована спільна позиція всіх антикорупційних органів, громадських організацій, дипломатичного корпусу, міжнародних партнерів для врегулювання ситуації та повного відновлення антикорупційної інфраструктури”, — йдеться у повідомленні. Також Володимир Зеленський повідомив, що Україна перезапустила роботу Комісії з питань правової реформи за участі міжнародних експертів для розробки комплексних законопроектів щодо судової реформи.

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Президент наголосив, що у зв’язку з боротьбою з епідемією коронавірусу та економічними викликами, пов’язаними з COVID-19, перший перегляд програми Фонду та початок роботи місії стане важливим сигналом для внутрішнього та зовнішнього ринку.

“Наші команди мають міцну довіру й тісно працюють, щоб якнайшвидше завершити переговори та прийняти місію МВФ”, — сказав він.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва зауважила, що робота Прем’єр-міністра з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні та досягти хорошого прогресу. Вона також відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення КСУ, і додала, що Фонд цінує співпрацю голови НБУ Кирила Шевченка з командою МВФ.

Раніше голова Нацбанку припускав, що візит місії МВФ можливий до кінця року.