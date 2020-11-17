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Зеленський провів телефонну розмову з очільницею МВФ: про що говорили

Зеленський провів телефонну розмову з очільницею МВФ: про що говорили

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Зазначається, що очільниця МВФ поцікавилася станом здоров’я Зеленського та побажала йому якнайшвидшого одужання.

Співрозмовники обговорили епідемічну ситуацію у світі та невизначеність для глобальної економіки у зв’язку з пандемією COVID-19.

Президент наголосив, що Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ.

“Я вдячний вам і команді Фонду за прийняття рішення про збільшення першого траншу в рамках програми stand-by до 2,1 мільярда доларів, що дозволило нам нормально пройти цей період і профінансувати витрати на медицину, соціальні програми та фінансові зобов’язання”, — зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов’язків у межах програми stand-by. Серед іншого, було затверджено реформу митниці та податкової служби, Міністерство фінансів та Національний банк активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі.

“На сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані”, — констатував Президент.

Він наголосив на тому, що послідовно підтримує незалежність Національного банку. Сторони обговорили важливість ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також ризики недавнього рішення Конституційного Суду про скасування частини положень антикорупційного законодавства.

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“Для мене продовження реформи антикорупційних органів є одним з пріоритетів. Ми прийняли низку термінових кроків і рішень, зокрема скликали засідання РНБО, уряд вніс розпорядження щодо забезпечення функціонування реєстру е-декларацій, а я запропонував парламенту проект закону про перезавантаження всього складу Конституційного Суду. Сьогодні немає жодних загроз для діяльності НАБУ. Наші команди обговорили повне повернення е-декларування й відзначили план дій та підготовку відповідних законопроектів”, — сказав Глава держави.

Зеленський зауважив, що “сьогодні як ніколи у нас сконцентрована спільна позиція всіх антикорупційних органів, громадських організацій, дипломатичного корпусу, міжнародних партнерів для врегулювання ситуації та повного відновлення антикорупційної інфраструктури”, — йдеться у повідомленні. Також Володимир Зеленський повідомив, що Україна перезапустила роботу Комісії з питань правової реформи за участі міжнародних експертів для розробки комплексних законопроектів щодо судової реформи.

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Президент наголосив, що у зв’язку з боротьбою з епідемією коронавірусу та економічними викликами, пов’язаними з COVID-19, перший перегляд програми Фонду та початок роботи місії стане важливим сигналом для внутрішнього та зовнішнього ринку.

“Наші команди мають міцну довіру й тісно працюють, щоб якнайшвидше завершити переговори та прийняти місію МВФ”, — сказав він.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва зауважила, що робота Прем’єр-міністра з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні та досягти хорошого прогресу. Вона також відзначила швидку реакцію та заходи, вжиті українською владою після рішення КСУ, і додала, що Фонд цінує співпрацю голови НБУ Кирила Шевченка з командою МВФ.

Раніше голова Нацбанку припускав, що візит місії МВФ можливий до кінця року.

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