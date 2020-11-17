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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский провел телефонный разговор с главой МВФ: о чем говорили

Зеленский провел телефонный разговор с главой МВФ: о чем говорили

Киев  •  УНН

 • 26630 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Отмечается, что руководительница МВФ поинтересовалась состоянием здоровья Зеленского и пожелала ему скорейшего выздоровления.

Собеседники обсудили эпидемическую ситуацию в мире и неопределенность для глобальной экономики в связи с пандемией COVID-19.

Президент подчеркнул, что Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ.

“Я благодарен вам и команде Фонда за принятие решения об увеличении первого транша в рамках программы stand-by до 2,1 миллиарда долларов, что позволило нам нормально пройти этот период и профинансировать расходы на медицину, социальные программы и финансовые обязательства”, — отметил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by. Среди прочего, был утвержден реформу таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

“На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены”, — констатировал Президент.

Он отметил, что последовательно поддерживает независимость Национального банка. Стороны обсудили важность принятия сбалансированного бюджета на 2021 год, а также риски недавнего решения Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

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“Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы приняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного Суда. Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полный возврат е-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов”, — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что “сегодня как никогда у нас сконцентрирована общая позиция всех антикоррупционных органов, общественных организаций, дипломатического корпуса, международных партнеров для урегулирования ситуации и полного восстановления антикоррупционной инфраструктуры”, — говорится в сообщении. Также Владимир Зеленский сообщил, что Украина перезапустила работу Комиссии по вопросам правовой реформы с участием международных экспертов для разработки комплексных законопроектов по судебной реформе.

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Президент подчеркнул, что в связи с борьбой с эпидемией коронавируса и экономическими вызовами, связанными с COVID-19, первый пересмотр программы Фонда и начало работы миссии станет важным сигналом для внутреннего и внешнего рынка.

“Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее завершить переговоры и принять миссию МВФ”, — сказал он.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что работа Премьер-министра с командой Фонда позволила закрепить отношения сторон на высоком уровне и достичь хорошего прогресса. Она также отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ, и добавила, что Фонд ценит сотрудничество главы НБУ Кирилла Шевченко с командой МВФ.

Ранее глава Нацбанка предполагал, что визит миссии МВФ возможен до конца года.

Украинские Национальные Новости

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