У “Слузі народу” повідомили, коли Україна нарешті зможе отримати транш МВФ

“Два транші вже не отримаємо, це точно. Хочу підтвердити, що зараз мова йде про отримання наступного одного траншу або в кінці цього року, або на початку наступного. І також до цього підв’язана макрофінансова допомога ЄС — транш, який складає 600 млн Євро. Справді, від прийняття бюджету також залежить подальша співпраця з МВФ”, — сказав Мокан.

Він підкреслив, що на подальшій співпраці України з МВФ “не поставлено хрест”, взаємодія продовжується.

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою.

Коментуючи розмову, в МВФ зазначили, що була повне порозуміння щодо дій, які необхідні для перегляду програми співпраці.