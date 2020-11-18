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У “Слузі народу” повідомили, коли Україна нарешті зможе отримати транш МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Наступний транш від Міжнародного валютного фонду для України очікується в кінці 2020 або на початку 2021 року. Про це в ефірі “Україна 24” заявив представник Кабміну в парламенті, народний депутат “Слуги народу” Василь Мокан, передає УНН.

“Два транші вже не отримаємо, це точно. Хочу підтвердити, що зараз мова йде про отримання наступного одного траншу або в кінці цього року, або на початку наступного. І також до цього підв’язана макрофінансова допомога ЄС — транш, який складає 600 млн Євро. Справді, від прийняття бюджету також залежить подальша співпраця з МВФ”, — сказав Мокан.

Він підкреслив, що на подальшій співпраці України з МВФ “не поставлено хрест”, взаємодія продовжується.

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою.

Коментуючи розмову, в МВФ зазначили, що була повне порозуміння щодо дій, які необхідні для перегляду програми співпраці.

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