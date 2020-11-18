Глава МВФ прокоментувала розмову із Зеленським: повне порозуміння стосовно перегляду програми
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва прокоментувала свою розмову із Президентом України Володимиром Зеленським, зазначивши, що була повне порозуміння щодо дій, які необхідні для перегляду програми співпраці. Про це вона написала у Twitter, передає УНН.
"Конструктивний дзвінок із Президентом України Зеленським із питань реалізації програми МВФ, незалежності центрального банку та боротьби з корупцією. Повне порозуміння щодо дій, необхідних до перегляду програми", - написала Георгієва.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою.
Constructive call with President @ZelenskyyUa on IMF program implementation, central bank independence and anti-corruption efforts. Full agreement on actions needed prior to program review.— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 17, 2020