Глава МВФ прокоментувала розмову із Зеленським: повне порозуміння стосовно перегляду програми

"Конструктивний дзвінок із Президентом України Зеленським із питань реалізації програми МВФ, незалежності центрального банку та боротьби з корупцією. Повне порозуміння щодо дій, необхідних до перегляду програми", - написала Георгієва.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою.

Constructive call with President @ZelenskyyUa on IMF program implementation, central bank independence and anti-corruption efforts. Full agreement on actions needed prior to program review.

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 17, 2020