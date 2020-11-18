Глава МВФ прокоментувала розмову із Зеленським: повне порозуміння стосовно перегляду програми

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва прокоментувала свою розмову із Президентом України Володимиром Зеленським, зазначивши, що була повне порозуміння щодо дій, які необхідні для перегляду програми співпраці. Про це вона написала у Twitter, передає УНН.