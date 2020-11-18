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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 64920 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 85514 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 93821 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100151 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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3 марта, 21:00 • 114098 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115190 просмотра

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Глава МВФ прокомментировала разговор с Зеленским: полное взаимопонимание относительно пересмотра программы

Глава МВФ прокомментировала разговор с Зеленским: полное взаимопонимание относительно пересмотра программы

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева прокомментировала свой разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что было полное взаимопонимание относительно действий, которые необходимы для пересмотра программы сотрудничества. Об этом она написала в Twitter, передает УНН.

"Конструктивный звонок с Президентом Украины Зеленским по вопросам реализации программы МВФ, независимости центрального банка и борьбы с коррупцией. Полное взаимопонимание относительно действий, необходимых для просмотра программы", - написала Георгиева.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Constructive call with President @ZelenskyyUa on IMF program implementation, central bank independence and anti-corruption efforts. Full agreement on actions needed prior to program review.

- Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 17, 2020

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