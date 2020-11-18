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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 10:59 • 91360 просмотра

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4 марта, 09:55 • 98736 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102792 просмотра

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В "Слуге народа" сообщили, когда Украина наконец сможет получить транш МВФ

В "Слуге народа" сообщили, когда Украина наконец сможет получить транш МВФ

Киев  •  УНН

 • 16970 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Следующий транш от Международного валютного фонда для Украины ожидается в конце 2020 года или в начале 2021 года. Об этом в эфире "Украина 24" заявил представитель Кабмина в парламенте, народный депутат "Слуги народа" Василий Мокан, передает УНН.

"Два транша уже не получим, это точно. Хочу подтвердить, что сейчас речь идет о получении следующего транша или в конце этого года или в начале следующего. И также к этому подвязана макрофинансовая помощь ЕС - транш, который составляет 600 млн евро. Действительно, от принятия бюджета также зависит дальнейшее сотрудничество с МВФ", - сказал Мокан.

Он подчеркнул, что на дальнейшем сотрудничестве Украины с МВФ "не поставлен крест", взаимодействие продолжается.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Комментируя разговор, в МВФ отметили, что было полное понимание относительно действий, которые необходимы для пересмотра программы сотрудничества.

Украинские Национальные Новости

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