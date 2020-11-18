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Цього року “під ялинку” не лише бюджет: нардеп розповів, що у ВР планують ухвалити до нового року

Цього року “під ялинку” не лише бюджет: нардеп розповів, що у ВР планують ухвалити до нового року

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Верховній Раді України у грудні основним завданням парламенту є ухвалення держбюджету на 2021 рік. Проте “під ялинку” також можливо розглянуть інші законопроекти, зокрема, щодо вирішення питання з КСУ. Про це в коментарі УНН розповів нардеп від фракції “Слуга народу” Олександр Качура.

Відповідаючи на питання, що у ВР планують цього року ухвалити “під ялинку”, оскільки через коронавірус відміняють пленарні засідання та наразі хворіє керівництво парламенту, Качура сказав: “Однозначно, що буде ключовим бюджет на наступний рік. Можливо, буде розглядатися до кінця року законопроект про референдум. Всі інші будуть обговорюватися. І ще треба вирішити з КСУ, буде думаю відновлення антикорупційної інфраструктури, цієї конституційної кризи. Це, на мій погляд, але буде вирішуватися вже ближче (до нового року - ред.)”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Раді заявили, що реальна дата ухвалення Бюджету на 2021 рік - 3 грудня

Додамо, що держбюджет Рада вже ухвалила у першому читанні. Головні його показники — зростання ВВП на 4,6%, збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників — на рівні 12,1%, рівень безробіття — 9,2%, зростання експорту товарів і послуг на рівні 2,9%.

Проте, до другого читання будуть вноситися зміни. Мінфін не виключає нарощення зовнішніх запозичень, а МОЗ наголошує, що у держбюджеті потрібно збільшувати видатки на медицину, адже їх недостатньо.

Щодо законопроекту про народовладдя через всеукраїнський референдум, то його ВР у першому читанні ухвалила ще в червні 2020 року. 

Після цього перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що його винесуть на розгляд у ВР у жовтні, потім у листопаді

Додамо, що наразі в Україні немає окремих законів, які б регулювали проведення референдуму.

А що стосується ситуації з КСУ, спершу у “Слузі народу” заявляли, що ухвалять законопроект Спікера Дмитра Разумкова про е-декларування, а потім ініційована ним робоча група щодо цього питання напрацює інші документи. Наразі ВР не ухвалила жодного документу, а робоча група розпочинає свою роботу завтра. 

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