Цього року “під ялинку” не лише бюджет: нардеп розповів, що у ВР планують ухвалити до нового року

Відповідаючи на питання, що у ВР планують цього року ухвалити “під ялинку”, оскільки через коронавірус відміняють пленарні засідання та наразі хворіє керівництво парламенту, Качура сказав: “Однозначно, що буде ключовим бюджет на наступний рік. Можливо, буде розглядатися до кінця року законопроект про референдум. Всі інші будуть обговорюватися. І ще треба вирішити з КСУ, буде думаю відновлення антикорупційної інфраструктури, цієї конституційної кризи. Це, на мій погляд, але буде вирішуватися вже ближче (до нового року - ред.)”.

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Додамо, що держбюджет Рада вже ухвалила у першому читанні. Головні його показники — зростання ВВП на 4,6%, збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників — на рівні 12,1%, рівень безробіття — 9,2%, зростання експорту товарів і послуг на рівні 2,9%.

Проте, до другого читання будуть вноситися зміни. Мінфін не виключає нарощення зовнішніх запозичень, а МОЗ наголошує, що у держбюджеті потрібно збільшувати видатки на медицину, адже їх недостатньо.

Щодо законопроекту про народовладдя через всеукраїнський референдум, то його ВР у першому читанні ухвалила ще в червні 2020 року.

Після цього перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що його винесуть на розгляд у ВР у жовтні, потім у листопаді.

Додамо, що наразі в Україні немає окремих законів, які б регулювали проведення референдуму.

А що стосується ситуації з КСУ, спершу у “Слузі народу” заявляли, що ухвалять законопроект Спікера Дмитра Разумкова про е-декларування, а потім ініційована ним робоча група щодо цього питання напрацює інші документи. Наразі ВР не ухвалила жодного документу, а робоча група розпочинає свою роботу завтра.