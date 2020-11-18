В этом году "под елочку" не только бюджет: нардеп рассказал, что в ВР планируют принять до нового года

Отвечая на вопрос, что в ВР планируют в этом году принять "под елочку", поскольку из-за коронавируса отменяют пленарные заседания и сейчас болеет руководство парламента, Качура сказал: "Однозначно, что будет ключевым бюджет на следующий год. Возможно, будет рассматриваться до конца года законопроект о референдуме. Все нишидругие будут обсуждаться. И еще надо решить с КСУ, будет, думаю, восстановление антикоррупционной инфраструктуры, этого конституционного кризиса. Это, на мой взгляд, но будет решаться уже ближе (к новому году - ред.)".

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Добавим, что госбюджет Рада уже приняла в первом чтении. Главные его показатели - рост ВВП на 4,6%, увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников - на уровне 12,1%, уровень безработицы - 9,2%, рост экспорта товаров и услуг на уровне 2,9%.

Однако, ко второму чтению будут вноситься изменения. Минфин не исключает наращивания внешних заимствований, а Минздрав отмечает, что в госбюджете нужно увеличивать расходы на медицину, ведь их недостаточно.

Относительно законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум, то его ВР в первом чтении приняла еще в июне 2020 года.

После этого первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что его вынесут на рассмотрение в ВР в октябре, потом в ноябре.

Добавим, что сейчас в Украине нет отдельных законов, регулирующих проведение референдума.

А что касается ситуации с КСУ, сначала в "Слуге народа" заявляли, что примут законопроект спикера Дмитрия Разумкова о э-декларировании, а затем инициированная им рабочая группа по этому вопросу выработает другие документы. Сейчас ВР не приняла ни одного документа, а рабочая группа начинает свою работу завтра.