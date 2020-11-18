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Бюджет-2021: Степанов заявив, що закладених у першому читанні коштів на медицину недостатньо

Бюджет-2021: Степанов заявив, що закладених у першому читанні коштів на медицину недостатньо

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Держбюджеті на 2021 рік, який був ухвалений у першому читанні, закладено недостатньо коштів на медицину. Про це він сказав під час брифінгу, передає УНН.

"Зараз триває бюджетний процес. І ті кошти, які закладені у першому читанні на медицину - за нашим переконанням, виходячи з наших розрахунків, їх недостатньо. І ми дуже маємо велику надію, що наші народні депутати під час розгляду бюджету у другому читанні внесуть відповідні правки, які дозволять дійсно профінансувати медицину на тому рівні, на якому вона потребує. Хочу підкреслити, це наша життєва необхідність. Ми зараз всі це побачили, що таке недофінансування медицини", - сказав Степанов.

Він зазначив, що недофінансування медицини призвело до того, що у квітні, на початку пандемії COVID-19, можна було робити 200 тестів на добу та розмістити 12 тис. ліжок для хворих у лікарнях, з яких 3,5 тис. ліжок з підведеним киснем.

За його словами, при необхідному фінансуванні наступного року можна буде вивести медицину на інший рівень.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили проект постанови № 4000-П, що означає ухвалення у першому читанні законопроекту про Державний бюджет на 2021 рік.

У ньому на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу.

Також нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що якщо не збільшити фінансування медицини у бюджеті на наступний рік, буде колапс.

Зазначимо, що Степанов представив план дій МОЗ щодо видатків на 2021 рік, у якому на потреби первинної медичної допомоги відведено 23,5 млрд гривень, а на потреби вторинної і третинної медичної допомоги - близько 160 млрд гривень.

Також нагадаємо, у Раді заявили, що реальна дата ухвалення Бюджету на 2021 рік - 3 грудня.

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