Бюджет-2021: Степанов заявил, что заложенных в первом чтении средств на медицину недостаточно

"Сейчас идет бюджетный процесс. И те средства, которые заложены в первом чтении на медицину - по нашему убеждению, исходя из наших расчетов, их недостаточно. И мы очень надеемся, что наши народные депутаты при рассмотрении бюджета во втором чтении внесут соответствующие правки, которые позволят действительно профинансировать медицину на том уровне, на котором она нуждается. Хочу подчеркнуть, это наша жизненная необходимость. Мы сейчас все это увидели, что такое недофинансирование медицины", - сказал Степанов.

Он отметил, что недофинансирование медицины привело к тому, что в апреле, в начале пандемии COVID-19 можно было делать 200 тестов в сутки и разместить 12 тыс. коек для больных в больницах, из которых 3,5 тыс. коек с подведенным кислородом.

По его словам, при необходимом финансировании в следующем году можно будет вывести медицину на другой уровень.

Напомним, парламентарии приняли проект постановления № 4000-П, что означает принятие в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2021 год.

В нем на здравоохранение заложено 156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн для проведения вакцинации населения от коронавируса.

Также напомним, народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что если не увеличить финансирование медицины в бюджете на следующий год, будет коллапс.

Отметим, что Степанов представил план действий Минздрава по расходам на 2021 год, в котором на нужды первичной медицинской помощи отведено 23,5 млрд гривен, а на нужды вторичной и третичной медицинской помощи - около 160 млрд гривен.

Также напомним, в Раде заявили, что реальная дата принятия бюджета на 2021 год - 3 декабря.