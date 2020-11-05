Покриття дефіциту Бюджету-2021: Мінфін не виключає нарощення зовнішніх запозичень

"У нас є можливості відповідно до бюджетного кодексу здійснювати заміщення внутрішніх джерел запозичення за рахунок зовнішніх і приватизації. Ваше зауваження є слушним, я думаю на етапі доопрацювання ми за рахунок зовнішніх джерел запозичення збільшуватиме в цілому запозичення і зменшимо за рахунок внутрішніх джерел запозичення", - сказав міністр, відповідаючи на питання про те, чи є реалістичним фінансування дефіциту держбюджету за рахунок внутрішніх запозичень на українському ринку.

Нагадаємо, у четвер парламентарі на позачерговому засіданні Верховної Ради ухвалили за основу законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу, який необхідний для ухвалення Держбюджету на 2021 рік.