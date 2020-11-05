Покриття дефіциту Бюджету-2021: Мінфін не виключає нарощення зовнішніх запозичень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Міністерство фінансів опрацьовуватиме питання покриття дефіциту Державного бюджету на 2021 рік, розглядає варіант заміщення внутрішніх джерел запозичення зовнішніми і за рахунок приватизації. Про це сказав міністр фінансів України Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.
"У нас є можливості відповідно до бюджетного кодексу здійснювати заміщення внутрішніх джерел запозичення за рахунок зовнішніх і приватизації. Ваше зауваження є слушним, я думаю на етапі доопрацювання ми за рахунок зовнішніх джерел запозичення збільшуватиме в цілому запозичення і зменшимо за рахунок внутрішніх джерел запозичення", - сказав міністр, відповідаючи на питання про те, чи є реалістичним фінансування дефіциту держбюджету за рахунок внутрішніх запозичень на українському ринку.
Нагадаємо, у четвер парламентарі на позачерговому засіданні Верховної Ради ухвалили за основу законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу, який необхідний для ухвалення Держбюджету на 2021 рік.