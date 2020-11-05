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Покрытие дефицита бюджета-2021: Минфин не исключает наращивания внешних заимствований

Киев  •  УНН

 • 14655 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министерство финансов будет обрабатывать вопрос покрытия дефицита Государственного бюджета на 2021 год, рассматривает вариант замещения внутренних источников заимствования внешними и за счет приватизации. Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

"У нас есть возможности в соответствии с бюджетным кодексом осуществлять замещение внутренних источников заимствования за счет внешних и приватизации. Ваше замечание является справедливым, я думаю на этапе доработки мы за счет внешних источников заимствования будем увеличивать в целом заимствования и уменьшим за счет внутренних источников заимствования", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, является ли реалистичным финансирование дефицита госбюджета за счет внутренних заимствований на украинском рынке.

Напомним, в четверг парламентарии на внеочередном заседании Верховной Рады приняли за основу законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который необходим для принятия Госбюджета на 2021 год.

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