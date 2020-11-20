Дедлайн наближається: нардеп каже, Кабмін "не може склеїти" Бюджет-2021 до другого читання

"На годиннику 17:40, а Бюджет на Кабмін так і не винесли... і за моєю інформацією і не винесуть сьогодні. Планували, але не можуть склеїти", - зазначив Железняк.

При цьому нардеп висловив думку, що "можна сміливо вказати на факт того, що Кабмін порушив пункт 1 статті 158 Регламенту Верховної Ради і не передав до парламенту проект Бюджету впродовж 14-ти днів після голосування в першому читанні". "Ну і норму про 10-ть днів на ознайомлення депутатам ніхто ж не відміняв", - вказав Железняк.

"Я вже думав, що не вгадав з 3 грудня", - додав нардеп.

Так, раніше Железняк вказував, що очікувана дата голосування за Бюджет-2021 - 3 грудня. Окрім того він зазначав, що у середу, 25 листопада, нібито очікується о 10:00 засідання бюджетного комітету Ради.

Також він зауважував, що бюджет "точно поспішатимуть ухвалити на першому тижні грудня".

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За його словами, для такого поспіху є два фактори. "Потрібен прогрес з МВФ, а тут без Бюджету нікуди. А останнє засідання МВФ вже в середині грудня. Ситуація "без МВФ" з поганої переходить в катастрофічну. Поступово казначейство зупиняє всі незахищені виплати. Так що думаю, наступний пленарний тиждень пройде під знаком Бюджету", - висловив думку Железняк.

Раніше цього тижня представник Кабміну в парламенті Василь Мокан заявляв, що Кабінет міністрів до кінця тижня хоче подати проект державного бюджету на 2021 рік до Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проект бюджету України на 2021 рік не встигнуть ухвалити до 1 грудня.

Зі свого боку Железняк вже заявляв, що реальна дата ухвалення проекту бюджету України на 2021 рік – це 3 грудня.

Додамо, у фракції "Слуга народу" у Верховній Раді у грудні основне завдання парламенту вбачають в ухваленні держбюджету на 2021 рік. Проте “під ялинку” також можливо розглянуть інші законопроекти, зокрема, щодо вирішення питання з КСУ.

Як повідомляв УНН, парламентарі ухвалили у першому читанні законопроект про Державний бюджет на 2021 рік.