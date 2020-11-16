Гетманцев заявив, що Бюджет-2021 не ухвалять до 1 грудня

“На жаль, ми, вочевидь, не вкладаємося у встановлений Бюджетним кодексом строк. Це очевидно є. На жаль, ми повинні вибачитися перед людьми, що ми не дотримуємося цього строку. Строк у нас, ви знаєте, до 1 грудня ми повинні у цілому ухвалити. На жаль, ми не зможемо цього зробити, вочевидь, цього року і ми тільки на початку грудня отримаємо проект бюджету від Кабінету міністрів і будемо розглядати його у ВР”, — розповів Гетманцев.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили проект постанови № 4000-П, що означає ухвалення у першому читанні законопроекту про Державний бюджет на 2021 рік.

Раніше Гетманцев заявив, що Міжнародний валютний фонд непокоїть стан публічних фінансів України, вони вимагають збалансований та реальний державний бюджет. Якщо передбачити завищений дефіцит без джерел покриття — це ставить під загрозу фінансову спроможність країни.

Як повідомлялося, голова Рахункової палати Валерій Пацкан у ВР заявив, що за експертизою держбюджету на 2021 рік можуть бути недосягнуті показники зростання економіки та зростання доходів.