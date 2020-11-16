Гетманцев заявил, что Бюджет-2021 не примут до 1 декабря

"К сожалению, мы, очевидно, не укладываемся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это очевидно есть. К сожалению, мы должны извиниться перед людьми, мы не придерживаемся этого срока. Срок у нас, вы знаете, до 1 декабря мы должны в целом принять. К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году и мы только в начале декабря получим проект бюджета от Кабинета министров и будем рассматривать его в ВР", - рассказал Гетманцев.

Напомним, парламентарии приняли проект постановления № 4000-П, что означает принятие в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2021 год.

Ранее Гетманцев заявил, что Международный валютный фонд беспокоит состояние публичных финансов Украины, они требуют сбалансированного и реального государственного бюджета. Если предположить завышенный дефицит без источников покрытия - это ставит под угрозу финансовую состоятельность страны.

Как сообщалось, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в ВР заявил, что по экспертизе госбюджета на 2021 могут быть не достигнуты показатели роста экономики и роста доходов.