Гетманцев заявил, что Бюджет-2021 не примут до 1 декабря

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 22437 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 41025 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 64698 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 85271 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 93664 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100131 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114081 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115187 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126416 просмотра

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Гетманцев заявил, что Бюджет-2021 не примут до 1 декабря

Гетманцев заявил, что Бюджет-2021 не примут до 1 декабря

Киев  •  УНН

 • 16347 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Проект бюджета Украины на 2021 год не успеют принять до 1 декабря. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, мы, очевидно, не укладываемся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это очевидно есть. К сожалению, мы должны извиниться перед людьми, мы не придерживаемся этого срока. Срок у нас, вы знаете, до 1 декабря мы должны в целом принять. К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году и мы только в начале декабря получим проект бюджета от Кабинета министров и будем рассматривать его в ВР", - рассказал Гетманцев.

Напомним, парламентарии приняли проект постановления № 4000-П, что означает принятие в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2021 год.

Ранее Гетманцев заявил, что Международный валютный фонд беспокоит состояние публичных финансов Украины, они требуют сбалансированного и реального государственного бюджета. Если предположить завышенный дефицит без источников покрытия - это ставит под угрозу финансовую состоятельность страны.

Как сообщалось, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в ВР заявил, что по экспертизе госбюджета на 2021 могут быть не достигнуты показатели роста экономики и роста доходов.

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