Уряд планує до кінця тижня подати проект Бюджету-2021 до Верховної Ради

"У нас немає іншого виходу, аніж у найближчий час – чи це буде початок грудня, чи це буде у формі дострокового засідання ВР України, прийняти два рішення. Перше – це пакет законопроектів в контексті подолання конституційної кризи, друге рішення – ухвалення Держбюджету на 2021 рік", - заявив нардеп.

З його слів, ці дві умови є необхідними для того, щоб в Україні продовжила роботу місія МВФ. И як тільки буде розуміння, що ці законопрооекти набирають необхідну кількість голосів, відразу вони будуть винесені в зал.

"Буквально сьогодні міністр фінансів протягом дня, до засідання уряду і після засідання уряду, комунікує з МВФ з приводу проекту бюджету. І до кінця цього тижня уряд планує подати його до другого читання у Верховну Раду", - розповів Мокан.

Він підкреслив, що співпраця України з МВФ продовжується.

Нагадаємо, раніше народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проект бюджету України на 2021 рік не встигнуть ухвалити до 1 грудня.

Зі свого боку перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк вважає, що реальна дата ухвалення проекту бюджету України на 2021 рік – це 3 грудня.

Як повідомляв УНН, парламентарі ухвалили проект постанови № 4000-П, що означає ухвалення у першому читанні законопроекту про Державний бюджет на 2021 рік.