Правительство планирует до конца недели подать проект Бюджета-2021 в Верховную Раду

"У нас нет другого выхода, чем в ближайшее время - будет ли это начало декабря, будет ли это в форме досрочного заседания ВР Украины, принять два решения. Первое - это пакет законопроектов в контексте преодоления конституционного кризиса, второе решение - принятие госбюджета на 2021 год", - заявил нардеп.

По его словам, эти два условия необходимы для того, чтобы в Украине продолжила работу миссия МВФ. И как только будет понимание, что эти законопрооекты набирают необходимое количество голосов, сразу они будут вынесены в зал.

"Буквально сегодня министр финансов в течение дня, до заседания правительства и после заседания правительства, коммуницирует с МВФ по поводу проекта бюджета. И до конца этой недели правительство планирует подать его ко второму чтению в Верховную Раду", - рассказал Мокан.

Он подчеркнул, что сотрудничество Украины с МВФ продолжается.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что проект бюджета Украины на 2021 год не успеют принять до 1 декабря.

Со своей стороны первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк считает, что реальная дата принятия проекта бюджета Украины на 2021 год - это 3 декабря.

Как сообщал УНН, парламентарии приняли проект постановления № 4000-П, что означает принятие в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2021 год.