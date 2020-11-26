Бюджет-2021 внесут в парламент на этой неделе, на следующей попытаются принять - нардеп

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Проект Государственного бюджета на 2021 год будут внесены в парламент для второго чтения до конца текущей недели, а на следующей состоится его рассмотрение в сессионном зале. Об этом в комментарии УНН сказал первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.