Кабмин одобрил финальный проект Бюджета-2021
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал направление в Верховную Раду на второе чтение проекта бюджета на 2021 год, передает корреспондент УНН.
"Чтобы оперативно передать данный документ в ВР предлагаю сейчас принять его технико-юридическими правками", - сказал Шмыгаль.
Так, соответствующее решение поддержали чиновники.
Также он добавил, что сегодня Минфин успешно провел консультации с МВФ по держбюдежету.
Напомним, 26 ноября утром стало известно, что Министерство финансов завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021.
Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк УНН после этого отметил, что проект Государственного бюджета на 2021 будет внесен в парламент для второго чтения до конца текущей недели.