"Я не могу поддержать такие цифры": Степанов раскритиковал медицинские расходы в Бюджете-2021

"В бюджетном запросе (в проект Бюджета на 2021 год - ред.) мы четко определили, какая справедливая заработная плата должна быть унаших медицинских работников. В нашем бюджетном запросе предполагается, что заработная плата врача должна быть 23 000 гривен, медицинской сестры - на уровне 17 000 гривен, младшего медицинского персонала - 12 000 гривен. Но в редакции бюджета, который Кабмин отправил на голосование в ВР, средства на такое повышение заработной платы не предусмотрены. Поэтому, я за этот бюджет, как министр здравоохранения, не голосовал. Не поддержал. Я не могу себе позволить поддержать такие цифры в бюджете на следующий год. Я не могу позволить соглашаться с тем, что наши врачи получаются самую низкую заработную плату в нашей стране. Я, вместе с нашей командой, будем биться до конца, чтобы были учтены наши предложения и чтобы заработная плата наших сотрудников была на достойном уровне", - отметил Степанов.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за доработанный правительством ко второму чтению государственный бюджет на 2021 год.

Также глава Минздрава Максим Степанов заявил, что будет обращаться относительно увольнения главных врачей некоторых лечебных учреждений.