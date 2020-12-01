У МОЗ назвали вартість вакцинації від COVID-19 груп ризику

“У 259 мільярдах врахована сума на вакцинацію від "ковіду". Ми розрахували, кого саме ми повинні вакцинувати. Виходячи зі світових цін, про які говорять виробники. Ми розрахували, що це мають бути всі групи ризику. Як за професійною ознакою - медичні працівники, освітяни, працівники Національної поліції. Також група ризику - “старші за 65 років”, люди, які мають супутні захворювання, наприклад, — на діабет або серцево-судинні захворювання. Держава повинна їх цінувати. Саме тому ми заклали (на вакцинацію — ред.) 15,1 мільярда гривень. Зараз в бюджеті (проекті Держбюджету на 2021 рік — ред.) стоїть 2,6 мільярда гривень. Ми не можемо з цим миритися. Я не можу з цим миритися й дуже розраховую на народних депутатів при прийнятті проекту бюджету”, - зазначив Степанов.

Додамо, що 30 листопада голова МОЗ заявив, що до бюджету в 156,2 млрд грн, який передбачений на охорону здоров’я на 2021 рік, потрібно додати близько 57 млрд грн.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що у проекті Державного бюджету на 2021 рік не підтримано бюджетний запит МОЗ на підвищення заробітної плати медичним працівникам, а тому він утримався під час голосування за цей документ.



