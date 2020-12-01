В Минздраве назвали стоимость вакцинации от COVID-19 групп риска

"В 259 миллиардах учтена сумма на вакцинацию от "ковида". Мы рассчитали, кого именно мы должны вакцинировать. Исходя из мировых цен, о которых говорят производители. Мы рассчитали, что это должны быть все группы риска. Как по профессиональному признаку - медицинские работники, педагоги, работники Национальной полиции. Также группа риска - "старше 65 лет", люди, которые имеют сопутствующие заболевания, например, - на диабет или сердечно-сосудистые заболевания. Государство должно их ценить. Именно поэтому мы заложили (на вакцинацию - ред.) 15,1 миллиарда гривен. На данный момент в бюджете (проекте Госбюджета на 2021 год - ред.) стоит 2,6 миллиарда гривен. Мы не можем с этим мириться. Я не могу с этим мириться и очень рассчитываю на народных депутатов при принятии проекта бюджета", - отметил Степанов.

Добавим, что 30 ноября глава Минздрава заявил, что в бюджет в 156,2 млрд грн, который предусмотрен на здравоохранение на 2021 год, нужно добавить около 57 млрд грн.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в проекте Государственного бюджета на 2021 год не поддержан бюджетный запрос Минздрава на повышение заработной платы медицинским работникам, а потому он воздержался при голосовании за этот документ.



