МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік — Степанов

“Ми рахували різні варіанти, різну ситуацію, для того, щоб ми забезпечили мінімум, і щоб ми, без перебільшення, вижили. Я думаю, що треба додати десь близько ще 57 млрд... Якщо я сказав, що це близько 57, то це не означає, що це 56. Це 57 млрд”, — сказав Степанов, відповідаючи на запитання, скільки ще щонайменше потрібно виділити коштів для бюджету МОЗ на 2021 рік.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за доопрацьований урядом до другого читання державний бюджет на 2021 рік. У ньому на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу. У вересні МОЗ подало запит на 296 млрд загального бюджету на охорону здоров’я.