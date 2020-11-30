МОЗ нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год — Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В бюджет в 156,2 млрд грн, который предусмотрен на здравоохранение на 2021 года, нужно добавить около 57 млрд грн. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.
“Мы считали различные варианты, различную ситуацию, для того, чтобы мы обеспечили минимум, чтобы мы, без преувеличения, выжили. Я думаю, что надо добавить где-то около еще 57 млрд... Если я сказал, что это около 57, то это не значит, что это 56. Это 57 млрд”, — сказал Степанов, отвечая на вопрос, сколько еще как минимум нужно выделить средств для бюджета Минздрава на 2021 год.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за доработанный правительством ко второму чтению государственный бюджет на 2021 год. В нем на здравоохранение заложено 156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн для проведения вакцинации населения от коронавируса. В сентябре МОЗ запросило 296 млрд грн общего бюджета на здравоохранение.