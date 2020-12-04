В группу риска для бесплатной вакцинации от COVID-19 входят 20 миллионов украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В группу риска, которой требуется обязательное вакцинирование от COVID-19, входят 20 миллионов граждан Украины. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“Мы посчитали, что количество людей, о которых мы говорили, все категории риска, является — около 20 миллионов граждан Украины, которых мы считаем, надо вакцинировать. И надо вакцинировать за счет бюджета. Это все люди, которые старше 60 лет, это все люди, которые имеют сопутствующие заболевания, это все категории по профессиональному признаку, и все это надо сделать за счет бюджета”, — отметил глава Минздрава.
Министр сообщил, что частные клиники смогут использовать только зарегистрированные в Украине вакцины.
Добавим, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при закупке вакцины для борьбы с COVID-19 государство сразу обеспечит бесплатное вакцинирование определенных групп риска.
Напомним, что для вакцинации от COVID-19 людей из групп риска необходимо 15,1 млрд грн, тогда как в нынешней редакции проекта государственного бюджета на 2021 год предполагается только 2,6 млрд грн.