Украинцев начнут вакцинировать от COVID-19, ориентировочно, в апреле - ЦОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Старт вакцинации от COVID-19 в Украине начнется, вероятно, в начале второго квартала. Об этом журналисту УНН рассказал и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" Игорь Кузин.
На вопрос, когда в Украине ориентировочно начнется вакцинация от COVID-19, Кузин ответил: “По ориентировочной дате трудно сказать, но мы рассчитываем на декабрь-февраль подготовку к развертыванию, март — начало коммуникационной кампании, уточнение контингента, проверка готовности, начало 2 квартала (или когда вакцина приедет в страну) — физический старт”.
По его словам, с 1 марта начнется разъяснение по типу вакцины, кому надо, какие есть противопоказания и тому подобное.
“Сама вакцинация — со 2 квартала”, — сказал Кузин.
Напомним, 5 декабря министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцин от коронавируса от инициативы COVAX. Ожидается получение вакцины в конце первого квартала 2021 года.
Как сообщалось, Степанов заявил, что к группе риска, которой требуется обязательное вакцинирование от COVID-19 входят 20 млн граждан Украины.