Степанов підписав документи для отримання вакцин від COVID-19: коли очікувати
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи COVAX. Очікується отримання вакцини наприкінці першого кварталу 2021 року. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Великобританія стала першою країною, яка зареєструвала вакцину Pfizer і буде починати відповідний процес вакцинації. Зрозуміло, що нас цікавить як це відбуватися в нас. Вчора я підписав технічні важливі документи з альянсом ГАВІ, це наша ініціатива COVAX”, - сказав Степанов.
Він нагадав, що Україна зможе отримати 8 млн доз вакцин.
"Терміни ще уточнюються, але ми розраховуємо, що це буде кінець першого - початок другого кварталу (2021 - ред.), це наше бажання і ми на цьому наголошуємо”, - сказав Степанов.
Також він додав, що Україна знаходиться на фінальній стадії підписання документів з іншими виробниками вакцини.
Нагадаємо, раніше очільник МОЗ Степанов заявляв, що Україна знаходиться на фінальних стадіях підписання документів з компаніями-виробниками вакцини проти COVID-19.