Степанов підписав документи для отримання вакцин від COVID-19: коли очікувати

“Великобританія стала першою країною, яка зареєструвала вакцину Pfizer і буде починати відповідний процес вакцинації. Зрозуміло, що нас цікавить як це відбуватися в нас. Вчора я підписав технічні важливі документи з альянсом ГАВІ, це наша ініціатива COVAX”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що Україна зможе отримати 8 млн доз вакцин.

"Терміни ще уточнюються, але ми розраховуємо, що це буде кінець першого - початок другого кварталу (2021 - ред.), це наше бажання і ми на цьому наголошуємо”, - сказав Степанов.

Також він додав, що Україна знаходиться на фінальній стадії підписання документів з іншими виробниками вакцини.

Нагадаємо, раніше очільник МОЗ Степанов заявляв, що Україна знаходиться на фінальних стадіях підписання документів з компаніями-виробниками вакцини проти COVID-19.