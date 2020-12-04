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Степанов про закупівлю вакцини проти COVID-19: ми на фінальних стадіях

Степанов про закупівлю вакцини проти COVID-19: ми на фінальних стадіях

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Україна знаходиться на фінальних стадіях підписання документів з компаніями-виробниками вакцини проти COVID-19. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Головне — забезпечити Україну в найкоротший час вакциною. І ми, на сьогоднішній день, окрім глобальної ініціативи COVAX, до якої ми приєдналися (маємо ще варіанти — ред.), я буквально сьогодні підписав ряд технічних документів. Ми мали це 7 грудня зробити. Ми повинні отримати 8 мільйонів доз за цією ініціативою вже в першому півріччі 2021 року. Сподіваємося, що це буде кінець першого — початок другого кварталу, й ми почнемо „револьверно“, скажемо так, отримувати. Так, є вакцина AstraZen, яка в них у портфелі. Є вакцина Moderna, вакцина Novavax — те, що входить у цей COVAX. У залежності від виробника, вони (учасники ініціативи — ред.) будуть отримувати”, — розповів глава МОЗ.

Також Степанов відзначив, що всі вакцини розроблені за різними принципами, а перемовини з виробниками знаходяться на фінальних стадіях.

“Наприклад, AstraZen і Moderna вироблені за різними принципами. Але один із критеріїв — вони обов’язково мають бути кваліфіковані в ВООЗ. Тобто, це такий певний елемент гарантії якості. Ми розуміємо, що окрім цього були прийняті зміни до законодавства, які дозволяють вакцини, які зареєстровані в ряді держав, використовувати на території України. Головна задача — максимально швидко привезти цю вакцину. І ми зараз, окрім COVAX, з усіма цими компаніями, мені здається, знаходимося на фінальних стадіях підписання документів. І зможемо в найближчому майбутньому повідомити про перші поставки від безпосередньо компаній”, — повідомив міністр.

Також очільник МОЗ заявив, що Україна не закуповуватиме вакцин від коронавірусної хвороби СOVID-19, які не пройшли третю стадію клінічних випробувань.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 4314 який дозволить скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин та ліків проти COVID-19.

Додамо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що при закупівлі вакцини для боротьби з COVID-19, держава одразу забезпечить безкоштовне вакцинування визначених груп ризику.

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