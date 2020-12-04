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Степанов о закупке вакцины против COVID-19: мы на финальных стадиях

Степанов о закупке вакцины против COVID-19: мы на финальных стадиях

Киев  •  УНН

 • 15090 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украина находится на финальных стадиях подписания документов с компаниями-производителями вакцины против COVID-19. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“Главное — обеспечить Украину в кратчайшие сроки вакциной. И мы, на сегодняшний день, кроме глобальной инициативы COVAX, к которой мы присоединились (есть еще варианты — ред.), я буквально сегодня подписал ряд технических документов. Мы должны были это 7 декабря сделать. Мы должны получить 8 млн доз по этой инициативе уже в первом полугодии 2021 года. Надеемся, что это будет конец первого — начало второго квартала, и мы начнем „револьверно“, скажем так, получать. Так, есть вакцина AstraZen, которая у них в портфеле. Есть вакцина Moderna, вакцина Novavax — то, что входит в этот COVAX. В зависимости от производителя, они (участники инициативы — ред.) будут получать”, — рассказал глава Минздрава.

Также Степанов отметил, что все вакцины разработаны по разным принципам, а переговоры с производителями находятся на финальных стадиях.

“Например, AstraZen и Moderna произведены по разным принципам. Но один из критериев — они обязательно должны быть квалифицированы в ВОЗ. То есть, это такой определенный элемент гарантии качества. Мы понимаем, что кроме этого были приняты изменения в законодательство, которые позволяют вакцины, зарегистрированные в ряде государств, использовать на территории Украины. Главная задача — максимально быстро привезти эту вакцину. И мы сейчас, кроме COVAX, со всеми этими компаниями, мне кажется, находимся на финальных стадиях подписания документов. И сможем в ближайшем будущем сообщить о первых поставках от непосредственно компаний”, — сообщил министр.

Также глава Минздрава заявил, что Украина не будет закупать вакцины от коронавирусной болезни СOVID-19, которые не прошли третью стадию клинических испытаний.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 4314 который позволит сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при закупке вакцины для борьбы с COVID-19, государство сразу обеспечит бесплатное вакцинирование определенных групп риска.

Украинские Национальные Новости

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