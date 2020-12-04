Степанов повідомив, чому Україна не купуватиме російську вакцину "Супутник V"

"Ми можемо говорити, що на території країни для наших пацієнтів ми можемо використовувати тільки ті вакцини, які є безпечними. Безпечними є лише ті вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань. У тому числі - третю стадію клінічних випробувань, яка є наймасштабнішою і яка передбачає вакцинацію десятків тисяч людей", - заявив Степанов.

З його слів, всі ці дані у тому числі публікуються на ресурсах ВООЗ.

"Ми передбачили, що будемо закуповувати виключно ті вакцини, які будуть кваліфіковані ВООЗ. Те, що стосується російської вакцини - у світі не існує даних про проходження нею третьої стадії клінічних випробувань. Наскільки мені відомо, зараз тільки відбувається третя стадія клінічних випробувань. Поки не пройдена третя стадія клінічних випробувань, немає про що говорити, бо саме на третій стадії ми бачимо, чи безпечно, і які супутні загрози можуть викликати використання вакцини", - сказав міністр.

Нагадаємо, за даними МОЗ, вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 світових виробників очікується в Україні на кінець першого – початок другого кварталу 2021 року.