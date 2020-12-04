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Степанов повідомив, коли в Україні буде вакцина від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 світових виробників очікується в Україні на кінець першого – початок другого кварталу 2021 року. Про це під час години запитань до уряду сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Україна отримає вакцину, близько 8 млн доз по глобальній ініціативі COVAX. До 7 грудня у нас підписання відповідних документів. Я думаю, що термін отримання цієї вакцини: кінець першого – початок другого кварталу", - сказав Степанов.

Крім того, з його слів, МОЗ знаходиться на стадії фіналізації домовленостей зі світовими виробниками вакцин, які пройшли третю стадію клінічних випробувань, зокрема Pfizer, щодо поставки вакцини в Україну.

"Теж розраховуємо їх отримувати починаючи з другого кварталу наступного року", - додав він.

Нагадаємо, за даними МОЗ, Україна перший транш вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 отримує у розмірі 1,2 млн доз: насамперед - для людей із груп ризику.

Українські Національні Новини

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