Степанов повідомив, коли в Україні буде вакцина від COVID-19

"Україна отримає вакцину, близько 8 млн доз по глобальній ініціативі COVAX. До 7 грудня у нас підписання відповідних документів. Я думаю, що термін отримання цієї вакцини: кінець першого – початок другого кварталу", - сказав Степанов.

Крім того, з його слів, МОЗ знаходиться на стадії фіналізації домовленостей зі світовими виробниками вакцин, які пройшли третю стадію клінічних випробувань, зокрема Pfizer, щодо поставки вакцини в Україну.

"Теж розраховуємо їх отримувати починаючи з другого кварталу наступного року", - додав він.

Нагадаємо, за даними МОЗ, Україна перший транш вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 отримує у розмірі 1,2 млн доз: насамперед - для людей із груп ризику.