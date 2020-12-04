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Степанов сообщил, когда в Украине будет вакцина от COVID-19

Степанов сообщил, когда в Украине будет вакцина от COVID-19

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 мировых производителей ожидается в Украине на конец первого - начало второго квартала 2021 года. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Украина получит вакцину, около 8 млн доз по глобальной инициативе COVAX. До 7 мая у нас подписание соответствующих документов. Я думаю, что срок получения этой вакцины: конец первого - начало второго квартала", - сказал Степанов.

Кроме того, по его словам, Минздрав находится на стадии финализации договоренностей с мировыми производителями вакцин, которые прошли третью стадию клинических испытаний, в частности Pfizer, по поставке вакцины в Украину.

"Тоже рассчитываем их получать начиная со второго квартала следующего года", - добавил он.

Напомним, по данным Минздрава, Украина первый транш вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 получает в размере 1,2 млн доз: прежде всего - для людей из групп риска.

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