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Рада скоротила строки затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин від COVID-19

Рада скоротила строки затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №4314 який дозволить скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин та ліків проти COVID-19. Відповідне рішення підтримали 270 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Так, проектом закону пропонується скорочення строків затвердження клінічних випробувань та проведення державної реєстрації також для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19). Передбачає скорочення строків затвердження протоколів клінічних випробувань вакцин та інших імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики COVID-19 до 5 календарних днів.

Крім того, пропонується подовження строку дії Закону України №539-IX, що передбачає аналогічні положення для лікарських засобів для лікування COVID-19 до кінця карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 світових виробників очікується в Україні на кінець першого – початок другого кварталу 2021 року.

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