Рада скоротила строки затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин від COVID-19

Так, проектом закону пропонується скорочення строків затвердження клінічних випробувань та проведення державної реєстрації також для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19). Передбачає скорочення строків затвердження протоколів клінічних випробувань вакцин та інших імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики COVID-19 до 5 календарних днів.

Крім того, пропонується подовження строку дії Закону України №539-IX, що передбачає аналогічні положення для лікарських засобів для лікування COVID-19 до кінця карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 світових виробників очікується в Україні на кінець першого – початок другого кварталу 2021 року.