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Рада сократила сроки утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин от COVID-19

Рада сократила сроки утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13688 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №4314 который позволит сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19. Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, проектом закона предлагается сокращение сроков утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации также для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19). Предусматривает сокращение сроков утверждения протоколов клинических испытаний вакцин и других иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19 до 5 календарных дней.

Кроме того, предлагается продлить срок действия Закона Украины №539-IX, который предусматривает аналогичные положения для лекарственных средств для лечения COVID-19 до конца карантина, установленного Кабинетом Министров Украины.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 мировых производителей ожидается в Украине на конец первого - начало второго квартала 2021 года.

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