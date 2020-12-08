Україна подала до COVAX заявку на вакцину від коронавірусу: у ЦГЗ роз'яснили процес

"5 грудня 2020 року, Глобальний альянс із вакцин та імунізації (GAVI) отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX на 8 млн доз вакцини від COVID-19. Другу частину заявки до COVAX буде подано 14 грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, при цьому було зібрано більшу частину необхідних даних для формування заявки, завдяки якій наша країна зможе отримати необхідні дози вакцини від COVID-19 для 20% населення. Йдеться про 8 млн доз, якими провакцинують 4 млн українців.

"Зокрема, ЦГЗ забезпечив роботу Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, яка сформувала критерії для визначення пріоритетних груп людей, які першочергово отримають вакцини від COVID-19. На основі цих рекомендацій було визначено 12 пріоритетних груп населення, які сукупно охоплюють майже 21 млн людей (20 866 390), або 50% населення України. До них входять працівники сфери охорони здоров’я, військові, освітяни, люди похилого віку та особи, які проживають у соцзакладах, люди із супутніми захворюваннями тощо", - повідомили у ЦГЗ.

Паралельно, як зазначається, відбулася серія консультацій щодо логістичних питань із Державним експертним центром, Держлікслужбою, операторами авіасполучення, ДП “Укрвакцина”, з фармацевтичними підприємствами та складськими приміщеннями. Центр зібрав інформацію щодо потужностей і логістичної спроможності держави, які необхідні не лише для заявки до COVAX, а й для розуміння наявних можливостей країни.

"Також було здійснено аудит холодильного обладнання. Центр зібрав інформацію на всіх рівнях — від районного до обласного і сформував спільну базу даних із наявним холодильним обладнанням в Україні", - вказали у Центрі.

Таким чином було створено передумови для отримання нашою державою вакцини проти COVID-19, наголосили у ЦГЗ.

“Україна послідовно виконує умови участі в глобальній ініціативі COVAX, аби забезпечити громадян захистом від COVID-19. Перша партія вакцин вже на початку 2021 року забезпечить до 5% обсягу доз, який ми маємо отримати. Наразі триває підготовка логістичних маршрутів, щоби незалежно від необхідного вакцинам температурного режиму ми могли ефективно їх використати”. — зазначив в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін.

За його словами, наша участь у світовій ініціативі COVAX забезпечить вакцинами лише 20% населення, тому уряд України продовжує розробляти комплексний національний план і з іншими сценаріями, аби забезпечити доступ пріоритетних груп до вакцинації.

“Додатково Україна веде перемовини з іншими виробниками напряму за кошти держбюджету. На закупівлю вакцини заклали 15 млрд грн. Залежно від перемовин, вакцина може прийти раніше чи пізніше від COVAX”, — зазначив Ігор Кузін.

Нагадаємо, 5 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи COVAX. Очікується отримання вакцини наприкінці першого кварталу 2021 року.

Напередодні Степанов закликав США розглянути Україну кандидатом на вакцину від COVID-19 “режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях”.

Довідка: COVAX — це світова ініціатива, яку створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (GAVI), із метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин проти COVID-19. Наразі близько 150 країн є учасниками цієї ініціативи, зокрема Україна.