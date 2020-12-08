Україна подала до COVAX заявку на вакцину від коронавірусу: у ЦГЗ роз'яснили процес

ukru
03:38 • 35218 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 67475 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 103761 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 78423 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 105776 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 80212 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 100661 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117644 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145129 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184515 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Супернику Ердогана Імамоглу заборонили балотуватися на виборах у Туреччині

Супернику Ердогана Імамоглу заборонили балотуватися на виборах у Туреччині

18 березня, 19:20 • 16651 перегляди
Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

18 березня, 19:25 • 41356 перегляди
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 31168 перегляди
Суд визнав неконституційним закриття USAID

Суд визнав неконституційним закриття USAID

18 березня, 20:39 • 15996 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 37941 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 71636 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 315474 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 248993 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 342577 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 335887 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 68743 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 111254 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111925 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108831 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 122270 перегляди
Актуальне
Україна подала до COVAX заявку на вакцину від коронавірусу: у ЦГЗ роз'яснили процес

Україна подала до COVAX заявку на вакцину від коронавірусу: у ЦГЗ роз'яснили процес

Київ • УНН

 • 15420 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Україна подала першу частину заявки на отримання вакцини від COVID-19 5 грудня, другу частину заявки передадуть 14 грудня. Перед отриманням вакцини перевірено холодильне обладнання в Україні. У пріоритеті на вакцинацію - майже 21 млн людей, або 50% населення країни. Про це УНН повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ.

"5 грудня 2020 року, Глобальний альянс із вакцин та імунізації (GAVI) отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX на 8 млн доз вакцини від COVID-19. Другу частину заявки до COVAX буде подано 14 грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, при цьому було зібрано більшу частину необхідних даних для формування заявки, завдяки якій наша країна зможе отримати необхідні дози вакцини від COVID-19 для 20% населення. Йдеться про 8 млн доз, якими провакцинують 4 млн українців.

"Зокрема, ЦГЗ забезпечив роботу Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, яка сформувала критерії для визначення пріоритетних груп людей, які першочергово отримають вакцини від COVID-19. На основі цих рекомендацій було визначено 12 пріоритетних груп населення, які сукупно охоплюють майже 21 млн людей (20 866 390), або 50% населення України. До них входять працівники сфери охорони здоров’я, військові, освітяни, люди похилого віку та особи, які проживають у соцзакладах, люди із супутніми захворюваннями тощо", - повідомили у ЦГЗ.

Паралельно, як зазначається, відбулася серія консультацій щодо логістичних питань із Державним експертним центром, Держлікслужбою, операторами авіасполучення, ДП “Укрвакцина”, з фармацевтичними підприємствами та складськими приміщеннями. Центр зібрав інформацію щодо потужностей і логістичної спроможності держави, які необхідні не лише для заявки до COVAX, а й для розуміння наявних можливостей країни.

"Також було здійснено аудит холодильного обладнання. Центр зібрав інформацію на всіх рівнях — від районного до обласного і сформував спільну базу даних із наявним холодильним обладнанням в Україні", - вказали у Центрі.

Таким чином було створено передумови для отримання нашою державою вакцини проти COVID-19, наголосили у ЦГЗ.

“Україна послідовно виконує умови участі в глобальній ініціативі COVAX, аби забезпечити громадян захистом від COVID-19. Перша партія вакцин вже на початку 2021 року забезпечить до 5% обсягу доз, який ми маємо отримати. Наразі триває підготовка логістичних маршрутів, щоби незалежно від необхідного вакцинам температурного режиму ми могли ефективно їх використати”. — зазначив в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін.

За його словами, наша участь у світовій ініціативі COVAX забезпечить вакцинами лише 20% населення, тому уряд України продовжує розробляти комплексний національний план і з іншими сценаріями, аби забезпечити доступ пріоритетних груп до вакцинації.

“Додатково Україна веде перемовини з іншими виробниками напряму за кошти держбюджету. На закупівлю вакцини заклали 15 млрд грн. Залежно від перемовин, вакцина може прийти раніше чи пізніше від COVAX”, — зазначив Ігор Кузін.

Нагадаємо, 5 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи COVAX. Очікується отримання вакцини наприкінці першого кварталу 2021 року.

Напередодні Степанов закликав США розглянути Україну кандидатом на вакцину від COVID-19 “режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях”.

Довідка: COVAX — це світова ініціатива, яку створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (GAVI), із метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин проти COVID-19. Наразі близько 150 країн є учасниками цієї ініціативи, зокрема Україна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79