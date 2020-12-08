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Украина подала в COVAX заявку на вакцину от коронавируса: в ЦОЗ разъяснили процесс

Украина подала в COVAX заявку на вакцину от коронавируса: в ЦОЗ разъяснили процесс

Киев  •  УНН

 • 15416 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украина подала первую часть заявки на получение вакцины от COVID-19 5 декабря, вторую часть заявки передадут 14 декабря. Перед получением вакцины проверено холодильное оборудование в Украине. В приоритете на вакцинацию - почти 21 млн человек или 50% населения страны. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава.

"5 декабря 2020 года, Глобальный альянс с вакцинам и иммунизации (GAVI) получил от Украины первую часть заявки в мировую инициативу COVAX на 8 млн доз вакцины от COVID-19. Вторую часть заявки в COVAX будет подано 14 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при этом было собрано большую часть необходимых данных для формирования заявки, благодаря которой наша страна сможет получить необходимые дозы вакцины от COVID-19 для 20% населения. Речь идет о 8 млн доз, которыми провакцинируют 4 млн украинцев.

"В частности, ЦОЗ обеспечил работу Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, которая сформировала критерии для определения приоритетных групп людей, которые в первую очередь получат вакцины от COVID-19. На основе этих рекомендаций были определены 12 приоритетных групп населения, которые совокупно охватывают почти 21 млн человек (20 866 390), или 50% населения Украины. К ним относятся работники сферы здравоохранения, военные, педагоги, пожилые люди и лица, проживающие в соцучреждения, люди с сопутствующими заболеваниями и т.д.", - сообщили в ЦОЗ.

Параллельно, как отмечается, состоялась серия консультаций по логистическим вопросам с Государственным экспертным центром, Гослекслужбой, операторами авиасообщения, ГП "Укрвакцина", с фармацевтическими предприятиями и складскими помещениями. Центр собрал информацию о мощностях и логистической способности государства, которые необходимы не только для заявки в COVAX, но и для понимания имеющихся возможностей страны.

"Также было осуществлено аудит холодильного оборудования. Центр собрал информацию на всех уровнях - от районного до областного и сформировал общую базу данных с имеющимся холодильным оборудованием в Украине", - указали в Центре.

Таким образом были созданы предпосылки для получения нашим государством вакцины против COVID-19, отметили в ЦОЗ.

"Украина последовательно выполняет условия участия в глобальной инициативе COVAX, чтобы обеспечить граждан защитой от COVID-19. Первая партия вакцин уже в начале 2021 года обеспечит до 5% объема доз, который мы должны получить. Сейчас идет подготовка логистических маршрутов, чтобы независимо от необходимого вакцинам температурного режима мы могли эффективно их использовать". - отметил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.

По его словам, наше участие в мировой инициативе COVAX обеспечит вакцинами лишь 20% населения, поэтому правительство Украины продолжает разрабатывать комплексный национальный план и с другими сценариями, чтобы обеспечить доступ приоритетных групп к вакцинации.

"Дополнительно Украина ведет переговоры с другими производителями напрямую за счет госбюджета. На закупку вакцины заложили 15 млрд грн. В зависимости от переговоров, вакцина может прийти раньше или позже COVAX", - отметил Игорь Кузин.

Напомним, 5 декабря министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцин от коронавируса от инициативы COVAX. Ожидается получение вакцины в конце первого квартала 2021 года.

Накануне Степанов призвал США рассмотреть Украину кандидатом на вакцину от COVID-19 "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".

Справка: COVAX - это мировая инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцинам против COVID-19. В настоящее время около 150 стран являются участниками этой инициативы, в частности Украина.

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