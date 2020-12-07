Степанов закликав США розглянути Україну кандидатом на вакцину від COVID-19 “в режимі тестування”

“Найближчі два тижні ми підпишемо договори про постачання вакцини проти COVID-19 з деякими компаніями-виробниками. Проте, це не гарантує отримання Україною вакцин у найближчі місяці, адже перша вироблена партія вакцин буде закривати потреби GAVI COVAX”, — наголосив Максим Степанов.

Зі свого боку тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запевнила, що вона та її команда зроблять все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 у найкоротші терміни. Окрім того, Крістіна Квін зазначила, що їхня команда допоможе МОЗ опрацювати алгоритм та напрацювати план дій щодо логістики та планів вакцинації.

“Ми підтримуємо офіційну позицію МОЗ України щодо відмови від використання російської вакцини, яка не пройшла всі фази клінічних випробувань. Окрім того, вже сьогодні ми проведемо нараду з урядом США щодо постачання вакцини в Україну, де обговоримо терміни та об’єми поставки”, — наголосила Крістіна Квін.

Нагадаємо, минулого тижня Максим Степанов повідомив про підписання технічних документів з альянсом GAVI COVAX щодо ініціативи поставки вакцин проти COVID-19 в Україну.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи COVAX. Очікується отримання вакцини наприкінці першого кварталу 2021 року.

Нагадаємо, раніше очільник МОЗ Степанов заявляв, що Україна знаходиться на фінальних стадіях підписання документів з компаніями-виробниками вакцини проти COVID-19.

Також очільник МОЗ заявив, що Україна не закуповуватиме вакцин від коронавірусної хвороби СOVID-19, які не пройшли третю стадію клінічних випробувань.

Нагадаємо, днями Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 4314 який дозволить скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин та ліків проти COVID-19.

Додамо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що при закупівлі вакцини для боротьби з COVID-19, держава одразу забезпечить безкоштовне вакцинування визначених груп ризику.