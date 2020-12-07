Степанов призвал США рассмотреть Украину кандидатом на вакцину от COVID-19 "в режиме тестирования"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Во время телефонного разговора с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин глава Минздрава обратился с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях", ведь Украина находится в сверхсложных условиях из-за российской агрессии на Востоке нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, информирует УНН.
"Ближайшие две недели мы подпишем договора о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако, это не гарантирует получения Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX", - подчеркнул Максим Степанов.
Со своей стороны временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что она и ее команда сделают все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки. Кроме того, Кристина Квин отметила, что их команда поможет Минздраву разработать алгоритм и разработать план действий по логистике и планов вакцинации.
"Мы поддерживаем официальную позицию Минздрава Украины об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки", - отметила Кристина Квин.
На прошлой неделе Максим Степанов сообщил о подписании технических документов с альянсом GAVI COVAX по инициативе поставки вакцин против COVID-19 в Украине.
Министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцин от коронавируса от инициативы COVAX. Ожидается получение вакцины в конце первого квартала 2021 года.
Напомним, ранее глава Минздрава Степанов заявлял, что Украина находится на финальных стадиях подписания документов с компаниями-производителями вакцины против COVID-19.
Также глава Минздрава заявил, что Украина не будет закупать вакцин от коронавирусной болезни СOVID-19, которые не прошли третью стадию клинических испытаний.
Напомним, на днях Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 4314 который позволит сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.
Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при закупке вакцины для борьбы с COVID-19, государство сразу обеспечит бесплатное вакцинирование определенных групп риска.