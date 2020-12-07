Степанов призвал США рассмотреть Украину кандидатом на вакцину от COVID-19 "в режиме тестирования"

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Во время телефонного разговора с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин глава Минздрава обратился с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях", ведь Украина находится в сверхсложных условиях из-за российской агрессии на Востоке нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, информирует УНН.