Украина получила ответ от COVAX по вакцинам от COVID-19

“Сейчас государство сделало очень много для того, чтобы подготовиться к этому процессу [вакцинации]. Сегодня мы получили официальное письмо от исполнительного директора COVAX — это международная глобальная инициатива. И это письмо от Аурелии Ингуен говорит о том, что запрос Украины успешно получен. Он был валидирован и верифицирован. И они подтверждают, что дальше мы переходим в очень формальную плоскость общения с COVAX. В своем письме Аурелия говорит, что дальше мы должны фокусироваться на вопросах готовности и подготовки нашей инфраструктуры. И это то, на что мы должны обратить внимание, и сделать все возможное, чтобы вакцинация стала реальной, потому что первый квартал 2021 года — тот срок, когда COVAX будет развозить вакцины по странам”, — сообщил Кузин.

Также он напомнил, что Украина ожидает от COVAX 8 млн доз вакцин.

“Еще есть определенные средства в государственном бюджете — 2,6 млд грн, на которые тоже возможно закупить [вакцины]. И это ориентировочно, все будет зависеть от стоимости вакцины, однако, это 6-7 млн человек, которых можно будет вакцинировать. Поэтому сейчас должны фокусироваться именно на этих стратегиях вакцинации и на максимальной мобилизации ресурсов”, — подытожил глава ЦОЗ.

Напомним, 8 декабря Украина подала в COVAX заявку на вакцину от коронавируса. Старт вакцинации от COVID-19 в Украине запланирован в начале второго квартала 2021 года.