До інавгурації Байдена лідери "нормандської четвірки" не зустрінуться - Кравчук

“Лідери (країн Нормандської четвірки — ред.) зустрінуться не раніше лютого місяця. У цьому році вони вже точно не зустрінуться. А там Новий рік, Різдво, а потім аж... Я вам ще скажу — для вас і для себе. Події в Україні — не тільки питання для України. Це глобальне питання Європи та світу, питання миру та війни, питання впливу. А тому до інавгурації президента Сполучених штатів Америки будуть завжди думати всі політики, українські — також, як врегулювати ситуацію, щоб почути рішення та позицію нового президента США (Джо Байдена — ред.) - країни, яка є визначальною у світі”, - заявив перший президент України.

Додамо, що наразі інавгурація нового президента США планується на 20 січня.

Нагадаємо, 9 грудня минув рік з тих пір, як у Парижі відбулась зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії в “Нормандійському форматі”.