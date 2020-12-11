До інавгурації Байдена лідери "нормандської четвірки" не зустрінуться - Кравчук
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. До інавгурації новообраного президента США, яким, ймовірно, стане Джо Байден, лідери країн "Нормандського формату" не зустрінуться. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, інформує УНН.
“Лідери (країн Нормандської четвірки — ред.) зустрінуться не раніше лютого місяця. У цьому році вони вже точно не зустрінуться. А там Новий рік, Різдво, а потім аж... Я вам ще скажу — для вас і для себе. Події в Україні — не тільки питання для України. Це глобальне питання Європи та світу, питання миру та війни, питання впливу. А тому до інавгурації президента Сполучених штатів Америки будуть завжди думати всі політики, українські — також, як врегулювати ситуацію, щоб почути рішення та позицію нового президента США (Джо Байдена — ред.) - країни, яка є визначальною у світі”, - заявив перший президент України.
Додамо, що наразі інавгурація нового президента США планується на 20 січня.
Нагадаємо, 9 грудня минув рік з тих пір, як у Парижі відбулась зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії в “Нормандійському форматі”.