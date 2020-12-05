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Через COVID-19 Байден не хоче скупчення людей під час його інавгурації

Через COVID-19 Байден не хоче скупчення людей під час його інавгурації

Київ • УНН

 • 13277 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Обраний президент США Джо Байден хоче уникнути масових гулянь та скупчення людей в центрі Вашингтона на церемонії його інавгурації. Про це пише “Голос Америки”, передає УНН.

“Я вважаю, що, ймовірно, не буде гігантського інавгураційного параду на Пенсільванія-авеню”, — сказав Байден.

Він зауважив, що масштабний інавгураційний парад підвищив би ризик поширення COVID-19 в США, чого він хотів би уникнути. Проте активність церемонії буде носити віртуальний характер.

За його словами, в віртуальних заходах “братимуть участь більше людей, ніж будь-б то не було до цього”. Готує церемонію команда організаторів, які підготували онлайн-з’їзд Демократичної партії в серпні.

Нагадаємо, Трамп заявив, що покине Білий дім після закінчення терміну своїх повноважень, якщо голосування Колегії вибірників, яке відбудеться 14 грудня, завершиться на користь Джо Байдена. За попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 голосів вибірників від штатів при необхідних 270. Суди в Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників Трампа про перерахунок. Вісконсін та Арізона підтвердили перемогу Байдена. Проте Трамп продовжує судитися.

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