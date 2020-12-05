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Трамп подав позов про визнання недійсними виборів в Джорджії

Трамп подав позов про визнання недійсними виборів в Джорджії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Штаб президента США Дональда Трампа подав позов з вимогою визнати недійсними результати президентських виборів в штаті Джорджія. Про це йдеться в повідомленні штаба Трампа в Twitter, передає УНН.

“Передвиборчий штаб Трампа подав по виборчому округу в Джорджии документи, що включають десятки тисяч незаконних голосів, включених до голосування президента у Джорджии, які роблять результати виборів недійсними”, — йдеться в повідомленні.

В штабі Трампа також назвали підрахунок голосів у Джорджії “найбільшим політичним пограбуванням в історії виборів”.

Раніше прессекретар Білого дому Кейлі Макенані заявила, що команда президента США Дональда Трампа займається судовими позовами щодо оскарження результатів виборів, незважаючи на те, що генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що ніяких серйозних порушень в ході президентських виборів не було.

Нагадаємо, Трамп заявив, що покине Білий дім після закінчення терміну своїх повноважень, якщо голосування Колегії вибірників, яке відбудеться 14 грудня, завершиться на користь Джо Байдена. За попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 голосів вибірників від штатів при необхідних 270. Суди в Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників Трампа про перерахунок. Вісконсін та Арізона підтвердили перемогу Байдена.

BREAKING: Trump Campaign Files Election Contest In Georgia, Documents Tens of Thousands of Illegal Votes Included in the Georgia Presidential Vote Totals Rendering Election Results Null and Void

— Team Trump (@TeamTrump) December 4, 2020

.@OANN reports on election fraud in #Nevada pic.twitter.com/q4SChqpIZO

— Team Trump (@TeamTrump) December 5, 2020

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