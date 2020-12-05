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Трамп подал иск о признании недействительными выборов в Джорджии

Трамп подал иск о признании недействительными выборов в Джорджии

Киев  •  УНН

 • 20460 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Штаб президента США Дональда Трампа подал иск с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в штате Джорджия. Об этом говорится в сообщении штаба Трампа в Twitter, передает УНН.

“Предвыборный штаб Трампа подал по избирательному округу в Джорджии документы, включающие десятки тысяч незаконных голосов, включенных в голосование за президента в Джорджии, что делает результаты выборов недействительными”, — говорится в сообщении.

В штабе Трампа также назвали подсчет голосов в Джорджии “крупнейшим политическим ограблением в истории выборов”.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани заявила, что команда президента США Дональда Трампа занимается судебными исками по обжалованию результатов выборов, несмотря на то, что генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что никаких серьезных нарушений в ходе президентских выборов не было.

Напомним, Трамп заявил, что покинет Белый дом после окончания срока своих полномочий, если голосование Коллегии выборщиков, которое состоится 14 декабря, завершится в пользу Джо Байдена. По предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. Суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников Трампа о пересчете. Висконсин и Аризона подтвердили победу Байдена.

BREAKING: Trump Campaign Files Election Contest In Georgia, Documents Tens of Thousands of Illegal Votes Included in the Georgia Presidential Vote Totals Rendering Election Results Null and Void

— Team Trump (@TeamTrump) December 4, 2020

. @OANN reports on election fraud in #Nevada pic.twitter.com/q4SChqpIZO

— Team Trump (@TeamTrump) December 5, 2020

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