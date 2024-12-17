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С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

Киев  •  УНН

 • 27700 просмотра

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КНИИСЭ провел более 30 тысяч экспертиз по последствиям российской агрессии. Эксперты используют 3D-сканирование и оценивают как прямые убытки, так и упущенную выгоду предприятий.

С начала полномасштабного вторжения в Украину специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) провели более 30 тысяч экспертиз, большинство из которых касались последствий военных преступлений. Особое внимание уделяют экономическим исследованиям. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказали специалисты Института.

Ключевые направления экономической экспертизы включают: расчет прямых убытков, например, по балансовой или рыночной стоимости поврежденного имущества; оценку упущенной выгоды предприятий, деятельность которых приостановлена из-за боевых действий или оккупации, а также последствия вооруженной агрессии для окружающей среды и земельных ресурсов. Довольно часто такие исследования являются комплексными и комиссионными, то есть к выполнению экспертизы привлекаются специалисты разных направлений. Например, для обоснования причинно-следственных связей между размером реальных убытков и вооруженной агрессией российской федерации кроме экономической может применяться также взрывотехническая и пожарно-техническая экспертиза, которая определяет причины разрушений объектов недвижимого и движимого имущества

- объясняют в КНИИСЭ 

Для сбора данных и анализа эксперты КНИИСЭ активно используют инновационные технологии, такие как 3D-сканирование и картографирование. Это позволяет создавать детальные модели разрушенных объектов, что значительно повышает точность оценки ущерба и обеспечивает безупречную доказательную базу.

"К сожалению, масштабы материальных, экономических и социальных потерь из-за агрессии россии увеличиваются, соответственно растет количество судебных дел о возмещении убытков. Среди примеров был случай, когда одно из сельскохозяйственных предприятий на Херсонщине,  находилось во временной оккупации и потеряло доступ к своим землям и технике. Благодаря экспертизе были определены как прямые убытки (потеря оборудования), так и упущенная выгода от нереализованного урожая, учитывая средние рыночные цены на сельскохозяйственную продукцию. Другой случай - в результате российского обстрела был уничтожен склад с товарами для перепродажи. В процессе исследования определялась стоимость утраченного товара как прямые убытки, а также рассчитывалась упущенная выгода от нереализованных продаж, что могло бы обеспечить предприятию доход. Надеемся, что эти и все подобные случаи в конце концов смогут быть компенсированы", - рассказывают эксперты КНИИСЭ.

В КНИИСЭ отметили, что продолжают работать над совершенствованием методик и расширением возможностей для фиксации и оценки ущерба, демонстрируя свою преданность восстановлению справедливости и правды.

Работа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз имеет важное значение для установления размера убытков, причиненных российской военной агрессией. Благодаря экспертным исследованиям украинские предприятия, общины и предприниматели имеют надежную доказательную базу для защиты своих прав как в украинских судах, так и на международной арене.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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