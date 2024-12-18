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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

Киев  •  УНН

 • 3602 просмотра

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Актер Том Круз получил высшую гражданскую награду от Военно-морских сил США за популяризацию военной службы. Фильмы «Топ Ган» с его участием значительно увеличили количество добровольцев в ВМС.

Популярный голливудский актер Том Круз был отмечен высшей гражданской наградой Военно-морских сил США за свой вклад в популяризацию службы в армии. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 62-летнюю звезду фильмов «Топ Ган» лично отметил секретарь США по вопросам ВМС Карлос дель Торо. Из его рук Круз получил медаль - по совпадению, с сине-желтой лентой. 

В 1986 году после выхода на экраны первой части дилогии об асах периода Холодной войны «Топ Ган» в ВМС США отмечали настолько большой рост добровольцев, что в кинотеатрах даже обустраивали пункты рекрутинга. Сиквел 2022 года также привел к всплеску интереса к военной службе. 

Напомним,

Сара Джессика Паркер вошла в состав жюри Букеровской премии 2025 года. Актриса имеет опыт в книжной индустрии как редакционный директор и основательница собственного издательского подразделения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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