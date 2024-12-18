Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США
Киев • УНН
Актер Том Круз получил высшую гражданскую награду от Военно-морских сил США за популяризацию военной службы. Фильмы «Топ Ган» с его участием значительно увеличили количество добровольцев в ВМС.
Популярный голливудский актер Том Круз был отмечен высшей гражданской наградой Военно-морских сил США за свой вклад в популяризацию службы в армии. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 62-летнюю звезду фильмов «Топ Ган» лично отметил секретарь США по вопросам ВМС Карлос дель Торо. Из его рук Круз получил медаль - по совпадению, с сине-желтой лентой.
В 1986 году после выхода на экраны первой части дилогии об асах периода Холодной войны «Топ Ган» в ВМС США отмечали настолько большой рост добровольцев, что в кинотеатрах даже обустраивали пункты рекрутинга. Сиквел 2022 года также привел к всплеску интереса к военной службе.
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