Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

Популярный голливудский актер Том Круз был отмечен высшей гражданской наградой Военно-морских сил США за свой вклад в популяризацию службы в армии. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 62-летнюю звезду фильмов «Топ Ган» лично отметил секретарь США по вопросам ВМС Карлос дель Торо. Из его рук Круз получил медаль - по совпадению, с сине-желтой лентой.

В 1986 году после выхода на экраны первой части дилогии об асах периода Холодной войны «Топ Ган» в ВМС США отмечали настолько большой рост добровольцев, что в кинотеатрах даже обустраивали пункты рекрутинга. Сиквел 2022 года также привел к всплеску интереса к военной службе.

Напомним,

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